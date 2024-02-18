NBA All-Star Yetenek Yarışmasının galibi Team Pacers!

NBA 2024 All-Star Hafta Sonu Yetenek Yarışmasını kazanan ekip, Team Pacers oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:38
NBA All-Star Yetenek Yarışmasının galibi Team Pacers!
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Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ve Myles Turner'dan oluşan Team Pacers, yarı sahadan şut atılan son raundda Team All-Stars'ı mağlup ederek etkinliğin şampiyonu olmayı başardı.

Team All-Stars, Trae Young, Tyrese Maxey ve Scottie Barnes'tan oluşuyordu.

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Paolo Banchero, Anthony Edwards ve Victor Wembanyama'dan oluşan Team 1st Picks ise etkinliği üçüncü sırada tamamladı.

 


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