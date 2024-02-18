NBA All-Star Yetenek Yarışmasının galibi Team Pacers!
NBA 2024 All-Star Hafta Sonu Yetenek Yarışmasını kazanan ekip, Team Pacers oldu.
Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ve Myles Turner'dan oluşan Team Pacers, yarı sahadan şut atılan son raundda Team All-Stars'ı mağlup ederek etkinliğin şampiyonu olmayı başardı.
Team All-Stars, Trae Young, Tyrese Maxey ve Scottie Barnes'tan oluşuyordu.
Göz Atın
Paolo Banchero, Anthony Edwards ve Victor Wembanyama'dan oluşan Team 1st Picks ise etkinliği üçüncü sırada tamamladı.
Yetenek Yarışması'nda şampiyon Team Pacers! ??— NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 18, 2024
Tyrese Haliburton'ın en sondaki Reggie Miller sevinci ??#NBAAllStar pic.twitter.com/083AzTbVOp
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