NBA ekibinden bir ilk: Shaquille O'Neal forması emekliye ayrıldı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, ABD'li basketbolcu Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı formasını emekliye ayırdı. Magic tarihinde ilk kez formayı emekliye ayırırken O'Neal, "Bugünün gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:38
NBA ekibinden bir ilk: Shaquille O'Neal forması emekliye ayrıldı!
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NBA'de Orlando Magic, sahasında Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

Rakibine 127-113 mağlup olan Magic, bu sezonki 25. yenilgisini aldı.

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Karşılaşmanın ardından takımın efsanelerinden Shaquille O'Neal için bir tören düzenlendi. Shaquille O'Neal Orlando'da giydiği 32 numara törenle emekliye ayrıldı.

TAKIM TARİHİNDE İLK

Orlando Magic, ilk kez bir oyuncusunun formasını emekliye ayırdı.

Takım tarihinin ilk 1. sıra seçimi olan Shaquille O'Neal, Magic formasıyla All-Star olan, yılın çaylağı ödülüne kazanan ve All-NBA takımına seçilen ilk basketbolcu olmuştu.

O'Neal törende yaptığı açıklamada, "Eski bir söz var. Nereden geldiğinizi unutmayın. Profesyonel kariyerim burada başladı. Hayatım boyunca çoğunlukla burada yaşadım. Taraftarlar ve herkes misafirperverdi. Bugünün gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Shaquille O'Neal

3. KEZ FORMASI EMEKLİYE AYRILDI

NBA'de Shaquille O'Neal Orlando Magic'in yanı sıra Los Angeles Lakers ve Miami Heat formalarını da giydi.

Lakers, O'Neal'ın 34 numaralı formasını, Heat ise 32 numaralı formasını emekliye ayırmıştı.

Böylece Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain ve Pete Maravich'in ardından forması 3 takım tarafından emekliye ayrılan üçüncü basketbolcu oldu.


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