NBA All-Star Smaç Yarışması şampiyonu Mac McClung!
Orlando Magic'in G League takımı Osceola Magic'in guardı Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasını üst üste ikinci kez kazanmayı başardı.
G League takımı Osceola Magic'in guardı Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasını kazandı.
McClung, ilk turda New York Knicks'in forveti Jacob Toppin ve Miami Heat çaylağı Jaime Jaquez Jr.'ı mağlup ederken, final turunda ise şampiyonluk için Boston Celtics All-Star Jaylen Brown'ı geride bıraktı.
Son smacında lise formasını giydirdiği NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın üzerinden sıçrayan McClung, jüri üyelerinden gecenin tek 50 puanlık değerlendirmesini aldı.
Bu şampiyonlukla McClung, yarışmayı birden kez kazanmış olan Michael Jordan, Dominique Wilkins, Harold Miner, Nate Robinson ve Zach LaVine'in bulunduğu seçkin grubun bir parçası oldu.
?? MAC MCCLUNG ??— NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 18, 2024
Shaq'in üzerinden smaçlayıp 50 puanı alıyor ve smaç yarışması şampiyonu oluyor!#NBAAllStar pic.twitter.com/h1TbFWoX2Z
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