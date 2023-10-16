Damian Lillard, Milawaukee Bucks'a galibiyetle merhaba dedi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Kadrosuna ABD'li basketbolcu Damian Lillard'ı katan Milwaukee Bucks, hazırlık maçında Los Angeles Lakers'ı 108-97 mağlup etti.
NBA'de hazırlık maçları dönemi, önceki gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.
ABD'li yıldız Damian Lillard, Milwaukee Bucks forması giydiği ilk maçında 14 sayı atarken, Giannis Antetokounmpo ise 16 sayı kaydetti ve Bucks, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı hazırlık maçında 108-97 galip geldi.
Damian Lillard
LEBRON JAMES FORMA GİYMEDİ
Üç sayılık mesafeden 2/7 isabet de dahil olmak üzere toplamda 3/10 şut isabetiyle oynayan Lillard'ın gecesi, üçüncü çeyreğin bitimine 4:41 kala sona erdi. 7/10 şut isabetiyle oynayan Antetokounmpo ise toplamda 15 dakika süre aldı.
Anthony Davis, Los Angeles adına 19 dakikada 16 sayı bulurken, ayrıca 7 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blok da kaydetti. LeBron James ise bu maçta forma giymedi.
Gecede oynanan diğer karşılaşmalarda alınan skorlar şu şekilde:
Charlotte Hornets 117-115 Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors 134-93 Cairns Taipans
Miami Heat 132-124 Memphis Grizzlies
Denver Nuggets 116-102 Chicago Bulls
Golden State Warriors 121-115 Sacramento Kings
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