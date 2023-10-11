Luka Doncic'ten NBA ile Avrupa karşılaştırması!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:08

Güncelleme: 11.10.2023 - 13:08

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki farkları açıkladı.

Real Madrid'in eski oyuncusu Doncic, Avrupa basketbolunun "daha çok takım halinde" oynandığını belirtirken, NBA'de çok fazla set oyunu oynanmadığını söyledi.

Luka Doncic

"NBA ÇOK FARKLI"

Doncic, "NBA basketbolunun çok farklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta saha daha geniş ve üçlük çizgisi de daha geride. Ama Avrupa'da daha az dakika içinde, bana göre daha çok takım halinde oynuyorsunuz. Set oyunları çok önemli. NBA'de çok fazla set oyunu olmadığını düşünüyorum, yani takım basketbolu oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Sloven yıldız, geçen sezon NBA'de maç başına 32.4 sayı, 8.6 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalamıştı.