NBA'de Draymond Green'den Golden State Warriors'a kötü haber!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın oyuncusu Draymond Green, normal sezonun başlamasına az bir süre kala sakatlandı. Green'in, dört ila altı hafta parkelerden uzak kalacağı ifade edildi.
Golden State Warriors'ın basketbolcusu Draymond Green, ayak bileğindeki burkulma sebebiyle parkelerden uzun bir süre uzak kalacağı kaydedildi.
Draymond'ın sakatlığının NBA takımlarının antrenman kamplarının başlamasından birkaç gün önce meydana geldi.
SEZON AÇILIŞINDA YOK
Golden State Warriors'ın 24 Ekim'de Phoenix Suns ile oynayacağı ilk normal sezon maçında Green'in forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.
Warriors'un forveti Green, geçen yılki antrenman kampı sırasında eski takım arkadaşı Jordan Poole'a yumruk attığı için kampa ara vermiş ardından sezon başında takıma geri dönmüştü.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Döve döve alınan karar
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu
- Ankara'daki saldırıyı PKK üstlendi
- Erdoğan, Ali Yerlikaya'ya sahip çıktı
- Topluma 'baskı artsın' mesajı
- A Haber muhabirine saldırı! Tekme tokat...