NBA'de 146 milyon dolarlık imza!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs'ün, ABD'li oyuncu Devin Vassell ile 146 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladığı kaydedildi.
San Antonio Spurs, genç oyuncusu Devin Vassell ile sözleşme uzatmaya karar verdi.
ESPN'de yer alan habere göre; San Antonio Spurs, Devin Vassell ile 146 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.
Devin Vassell
SÖZLEŞME SÜRESİ ORTAYA ÇIKTI
5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı belirtilen Vassell, ilk üç sezonunun her birinde sayı, şut isabeti, üçlük isabeti ve asist ortalamalarını yükseltmişti.
23 yaşındaki Vassell, 2022-2023 sezonunda 38 maçta 18.5 sayı, 3.6 asist 3.9 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamasıyla oynamıştı.
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