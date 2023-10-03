NBA'de 146 milyon dolarlık imza!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:32

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:33

San Antonio Spurs, genç oyuncusu Devin Vassell ile sözleşme uzatmaya karar verdi.

ESPN'de yer alan habere göre; San Antonio Spurs, Devin Vassell ile 146 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.

Devin Vassell

SÖZLEŞME SÜRESİ ORTAYA ÇIKTI

5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı belirtilen Vassell, ilk üç sezonunun her birinde sayı, şut isabeti, üçlük isabeti ve asist ortalamalarını yükseltmişti.

23 yaşındaki Vassell, 2022-2023 sezonunda 38 maçta 18.5 sayı, 3.6 asist 3.9 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamasıyla oynamıştı.