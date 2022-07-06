Damien Comolli gözünü Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dikti

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:47

İstanbul’daki Shkupi, Tiran, Al Shamal maçlarının ardından Graz’daki Partizan ve Mol Fehervar müsabakalarında da görev alan Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, başarılı oyunuyla beğeni topladı. Gösterdiği performansın ardından Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı.

Fanatik'in haberine göre, Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, İsmail Yüksek'i takımına transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamaması nedeniyle sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor 'a kiraladığı İsmail Yüksek kamp döneminde gösterdiği performansla Jesus'un değişmez isimlerinde biri oldu.



