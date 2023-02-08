Damien Comolli'den Türkiye'ye destek!
Fenerbahçe eski sportif direktörü ve Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Türkiye'de yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine kulüp olarak destek verileceğini açıkladı.
Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Türkiye'de yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine kulüp olarak destek verileceğini belirtti.
Comolli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toulouse Futbol Kulübü olarak Türkiye'deki deprem bölgesine gönderilecek nakdi yardımları Ahbap Derneği üzerinden yapmayı kararlaştırdık." açıklamasını yaptı.
Damien Comolli, Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük görevini yapmıştı.
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