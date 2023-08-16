Damir Krznar: 'Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok zor ama futbolda her şey mümkün'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 23:45

Güncelleme: 16.08.2023 - 23:45

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Maribor'da teknik direktör Damir Krznar önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da oynanan ilk maçta iyi bir sonuç alamadıklarını aktaran Krznar, "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kaybedeceğimizi Türkiye'de kaybettik zaten, sürpriz yapmaya çalışacağız, risk alacağız. İki gol eksiğimiz var. Pozitif sonuç için çalışmamız gerekecek ve cesur olmalıyız. Futbolda her şey mümkündür, geçmiş bunu gösterdi sayısız kere ve buna inanarak sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye karşı çok sabırlı bir şekilde atak geliştirmeye çalışacaklarını söyleyen Krznar, "Böylesi güçlü bir rakibe karşı oynamak çok zor. Risk almaya hazırız ama bu çok aceleci olacağımız anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

Krznar, takımının en büyük yıldızı Josip Ilicic'in henüz tam olarak hazır olmadığını, bu futbolcunun yarınki karşılaşmaya muhtemelen ilk 11'de başlamayacağını ifade etti.