Dani Alves, cezaevine gönderildi!

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 20:49

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 20:49

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından hakim karşısına çıktı ve cezaevine gönderildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Alves, hakim karşısına çıktı. Brezilyalı futbolcu, ardından kefaletsiz olarak cezaevine gönderildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.