Dani Carvajal: 'Yamal'ın kulaklarını çekmem gerekiyor'
Real Madrid'in yıldızı Dani Carvajal, Barcelona'nın genç yıldızı ve aynı zamanda vatandaşı Lamine Yamal ile ilgili konuştu.
Real Madrid'in İspanyol yıldızı Dani Carvajal, EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama yaptı. Tecrübeli sağ bek, vatandaşı Lamine Yamal ile ilgili de konuştu.
Carvajal yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal'a 'ben 17 yaşındayken Real Madrid'in genç takımında oynuyordum ama sen şu an buradasın. A Takım'la EURO 2024'te mücadele edeceksin ve Barcelona'nın önemli bir oyuncususun.' dedim." ifadelerini kullandı.
"KULAKLARINI ÇEKMEM GEREKİYOR"
Yamal'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İyi bir oyuncu ama savunmaya yardımcı olması için kulaklarını çekmem gerekiyor. O çok yetenekli, istekli ve saf bir yetenek." diye konuştu.
Spor Haberleri
- Juventus'ta Thiago Motta resmen başladı!
- Dani Carvajal: 'Yamal'ın kulaklarını çekmem gerekiyor'
- Lionel Messi, futbolu bırakacağı takımı açıkladı!
- Leo Dubois'dan Galatasaray için şok sözler!
- EURO 2024 için yeni VAR kararı
- Fas Milli Takımı'ndan Ziyech açıklaması!
- NBA efsanesi 86 yaşında hayatını kaybetti
- Resmen açıklandı: Tottenham'dan Ndombele kararı!
- Resmen açıklandı... Fenerbahçe'de yol ayrımı!
- TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza!
En Çok Okunan Haberler
-
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Meteoroloji uyardı: 6 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- O magandalar yakayı ele verdi
- Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan