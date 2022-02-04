Daniel Carvajal: Mbappe, Real Madrid formasını giyebilir

04 Şubat 2022 Cuma, 07:00

Real Madrid'e transfer olacağı hakkında iddialar bulunan futbolcu Kylian Mbappe için İspanyol ekibin savunma oyuncusu Daniel Carvajal'den bir açıklama geldi.

Sporx'in aktardığına göre, Carvajal, "Mbappe, çok iyi bir oyuncu. Uzun süredir adı takımımızla geçiyor. Kontratı sona erecek gibi duruyor ve gelecekte Real Madrid formasını giyebilir" diye konuştu.

Mbappe'nin, şu anda Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint Germain'in futbolcusu olduğunu dile getiren Carvajal, "PSG, bizim rakibimiz. Bu nedenle tek düşünce sahada Mbappe'ye karşı iyi oynamak. Ben PSG karşısında oynarsam ve Mbappe de sahada olursa, aynı kanatta karşı karşıya geleceğiz" dedi.