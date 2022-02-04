Daniel Carvajal: Mbappe, Real Madrid formasını giyebilir
İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in formasını giyen savunma oyuncusu Daniel Carvajal, Fransız futbolcu Kylian Mpabbe transferi hakkında konuştu.
Real Madrid'e transfer olacağı hakkında iddialar bulunan futbolcu Kylian Mbappe için İspanyol ekibin savunma oyuncusu Daniel Carvajal'den bir açıklama geldi.
Sporx'in aktardığına göre, Carvajal, "Mbappe, çok iyi bir oyuncu. Uzun süredir adı takımımızla geçiyor. Kontratı sona erecek gibi duruyor ve gelecekte Real Madrid formasını giyebilir" diye konuştu.
Mbappe'nin, şu anda Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint Germain'in futbolcusu olduğunu dile getiren Carvajal, "PSG, bizim rakibimiz. Bu nedenle tek düşünce sahada Mbappe'ye karşı iyi oynamak. Ben PSG karşısında oynarsam ve Mbappe de sahada olursa, aynı kanatta karşı karşıya geleceğiz" dedi.
İlgili Haberler
- Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın
- Real Madrid'in Kylian Mbappe teklifi ortaya çıktı
- Dünya Kupası: Mbappe ve Lewandowski, turnuvanın iki yılda bir oynanması yönündeki önerilere karşı çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Eski Beşiktaşlı takımını sırtladı
- İspanya'dan Fransız yıldıza yeşil ışık
- Galatasaray'a altyapıdan takviye
- Rizespor'un hocası transferlere değindi
- Kış Olimpiyatları'nda elemeler yapıldı
- Bakan’a tarım dersi
- İzmirli müzisyen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Giysi kumbarasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi
- Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı!
- Ceyhan'dan 'molnupiravir' ilacı açıklaması