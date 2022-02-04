Daniel Carvajal: Mbappe, Real Madrid formasını giyebilir

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in formasını giyen savunma oyuncusu Daniel Carvajal, Fransız futbolcu Kylian Mpabbe transferi hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 07:00
Daniel Carvajal: Mbappe, Real Madrid formasını giyebilir
Abone Ol google-news

Real Madrid'e transfer olacağı hakkında iddialar bulunan futbolcu Kylian Mbappe için İspanyol ekibin savunma oyuncusu Daniel Carvajal'den bir açıklama geldi.

Sporx'in aktardığına göre, Carvajal, "Mbappe, çok iyi bir oyuncu. Uzun süredir adı takımımızla geçiyor. Kontratı sona erecek gibi duruyor ve gelecekte Real Madrid formasını giyebilir" diye konuştu.

Mbappe'nin, şu anda Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint Germain'in futbolcusu olduğunu dile getiren Carvajal, "PSG, bizim rakibimiz. Bu nedenle tek düşünce sahada Mbappe'ye karşı iyi oynamak. Ben PSG karşısında oynarsam ve Mbappe de sahada olursa, aynı kanatta karşı karşıya geleceğiz" dedi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler