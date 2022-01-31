Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Bild'in geçtiği son dakika haberine göre; Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid ile yıllık 50 milyon euro net maaş ve bonuslar üzerinden anlaşma sağladı. Mbappe'nin sözleşmesi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak.