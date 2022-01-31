Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 14:42
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Real Madrid ile Kylian Mbappe, sezon sonu için anlaşmaya vardı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Bild'in geçtiği son dakika haberine göre; Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid ile yıllık 50 milyon euro net maaş ve bonuslar üzerinden anlaşma sağladı. Mbappe'nin sözleşmesi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Mbappe için bonservis ödemeyecek olan Real Madrid, imza parası ve menajer ücreti olarak Fransız yıldızı mutlu edecek bir rakamla ikna etti.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Real Madrid geçen yaz transfer döneminde de 180 milyon euroluk bir rakamla Fransız kulübünün kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çok yakın

Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 25 maçta, 18 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.


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