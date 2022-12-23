Daniel Castellani, Arjantin Milli Takımı'yla anlaştı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin Kadın Milli Takımı'yla da anlaştı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da görev yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1993-1999 yılları arasında Arjantin A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Daniel Castellani, bu kez Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla anlaşarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, bu yeni görevinden dolayı tebrik edilen Castellani'ye, hem Fenerbahçe hem de Arjantin takımlarının başında başarı dileğinde bulunuldu.
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