Daniel Castellani, Arjantin Milli Takımı'yla anlaştı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin Kadın Milli Takımı'yla da anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 17:37
Daniel Castellani, Arjantin Milli Takımı'yla anlaştı
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Daniel Castellani, Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da görev yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1993-1999 yılları arasında Arjantin A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Daniel Castellani, bu kez Arjantin A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla anlaşarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, bu yeni görevinden dolayı tebrik edilen Castellani'ye, hem Fenerbahçe hem de Arjantin takımlarının başında başarı dileğinde bulunuldu.


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