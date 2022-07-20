Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile yeni kontrat imzaladı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 41 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 4. lig takımlarından Atletico Sanluqueno bir yeni yıllık kontrat imzaladı.
41 yaşındaki İspanyol futbolcu Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno'da kaldı.
İspanya'nın 4. liginde mücacele eden Atletico Sanluqueno'da 2017'den bu yana forma giyen Güiza, bir yıllık yeni kontrat imzaladı.
Güiza, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
LA LEYENDA CONTINÚA— Atlético Sanluqueño (@atcosanluqueno) July 18, 2022
Dani Güiza renueva por una temporada más y ya van 6 de verdiblanco.
https://t.co/KBus5QkBw4#ConfiaEnMi pic.twitter.com/x1vPigUByO
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