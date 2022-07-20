Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile yeni kontrat imzaladı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:45

41 yaşındaki İspanyol futbolcu Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno'da kaldı.

İspanya'nın 4. liginde mücacele eden Atletico Sanluqueno'da 2017'den bu yana forma giyen Güiza, bir yıllık yeni kontrat imzaladı.

Güiza, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.