Trabzonspor, Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, kalecisi Erce Kardeşler'in Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kalecinin 400 bin Euro karşılığında Hatayspor'a transfer olduğu belirtildi.
İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir."
3 sezondur Trabzonspor forması giyen tecrübeli kaleci bordo mavili ekiple çıktığı 17 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.
HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Hatayspor, Erce Kardeşler'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
#Transfer— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 20, 2022
Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Erce Kardeşler https://t.co/6eCQdDm9pp#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/0XiRVJCJHZ
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