Daniel Pancu'nun eldivenleri Beşiktaş Müzesi'ne teslim edildi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun Fenerbahçe maçında kullandığı kaleci eldivenleri siyah-beyazlı takımın müzesinde yerini aldı.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 19:15
Daniel Pancu'nun eldivenleri Beşiktaş Müzesi'ne teslim edildi
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu'nun 17 Nisan 2005 tarihinde siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazandığı maçta giydiği eldivenler, Beşiktaş Müzesi'ne getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Daniel Pancu tarafından depremzedelere yardım amaçlı satışa çıkarılan ve Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından satın alınan eldivenler, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmek üzere müze danışmanı Zulal Gök'e teslim edildi.

Emre Kocadağ

"ELDİVENLER PAHA BİÇİLEMEZ BİR ANI"

Eldivenleri teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

"Sevgili Daniel Pancu, depremzedelere yardım etmek için bu eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Pancu'ya böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Bu eldivenler bizim için paha biçilemez bir anı. Eldivenleri depremzedeler hayrına bir hayır kurumuna bağışlanmak üzere satın aldık, ait olduğu yere emanet ediyoruz."


Daniel Pancu beşiktaş fenerbahçe Eldiven

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Ozan Tufan'dan transfer açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten iki isme eleştiri

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten iki isme eleştiri

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler