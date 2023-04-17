Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:09
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
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Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, oyuncu için West Ham United'a  2 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi.

Arthur Masuaku

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Masuaku ile de yıllık 1.3 milyon Euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaştı. 

Yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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