Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, oyuncu için West Ham United'a 2 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi.
Arthur Masuaku
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Masuaku ile de yıllık 1.3 milyon Euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaştı.
Yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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