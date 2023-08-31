Daniele Santarelli'den yarı final açıklaması: 'Ülkeme karşı oynamak farklı olacak'

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:04

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:04

2023 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda yarı finaller öncesinde "medya günü" düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyona, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, kaptan Eda Erdem ile yarı finallerde yer alan Sırbistan, İtalya ve Hollanda milli takımlarının başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Şampiyonanın yarı finalinde cuma günü İtalya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları"nda başantrenör Santarelli ve Eda Erdem, medya gününde basın mensuplarının sorularını cevaplayarak açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli



"ÜLKEME KARŞI OYNAMAK FARKLI OLACAK"



Milli takımlar için bu yazın maç takvimi sıkışıklığı nedeniyle çok zorlu geçtiğini vurgulayan Santarelli, "Şu ana kadar milli takımla yaptıklarımdan dolayı çok memnunum. Yarı finale odaklandık. İtalya gibi harika bir takıma karşı yarı final oynayacağız" dedi.

Türkiye ile Milletler Ligi'nde ilk deneyimini yaşadığına dikkati çeken İtalyan başantrenör, "Her anı benim için güzel ve özeldi. İyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Herkes Türkiye’nin katıldığı her turnuvada sonuna kadar gidebileceğine inanıyor. Bu sebeple seviye bizim için daha da yükseldi. Yarı finaldeki rakibimiz İtalya çok güçlü bir takım. Ülkeme karşı oynamak benim için farklı olacak ama bu bir spor ve bunlar sporun içinde olan var" ifadelerini kullandı.

"FAVORİLERDEN BİRİYİZ"

Eda Erdem ise, "Bizim için her Avrupa Şampiyonası önemli. Burada olmak, Türk Milli Takımı’nı temsil etmek" diye konuştu.

"Her turnuvanın kendine özel bir hikayesi var, bu yıl da çok güçlü bir takımız, favorilerinden biriyiz" diyen Eda Erdem, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılı bizim adımıza güzel bir yıldı, şampiyonluk kupasını almaya çok yakındık. Bu yaz bizim için çok iyi geçiyor, eğer başarabilirsek Avrupa Şampiyonası’nda tekrar bu fırsatı elde etmek istiyoruz fakat çok güçlü rakiplerimiz var. İtalya’da onlardan bir tanesi. Harika bir turnuva geçiriyorlar. Avrupa Şampiyonası’nın bu kısmı gerçekten çok zor olacak. Kupaya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama bunun çok zor olacağının farkındayız. Takım olarak odaklanmış durumdayız."

Eda Erdem keyif almak için oynadıklarını belirtirken, "İyi bir takımız, çok iyi oyuncularımız var. Herkes birbirini seviyor, saygı duyuyor. Daha iyi voleybol oynamaya ve kendimizi daha da geliştirmeye odaklandık. Türk voleybolunu hem Avrupa hem de dünya sahnesinde daha iyi bir yere getirmek ve herkese gücümüzü göstermek istiyoruz. Bu yıl bizim için tabii ki çok özel bir yıl, Melissa Vargas gibi güçlü bir oyuncu aramıza katıldı. Sahada güzel bir oyun oynuyoruz, herkes eğleniyor. Skor hakkında düşünmüyor; kendimiz için, keyif almak için oynuyoruz" diye konuştu.