Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde İtalya ile karşılaşacak

Yayınlanma: 29.08.2023 - 23:59

Güncelleme: 29.08.2023 - 23:59

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

YARI FİNALE ÇIKARSA RAKİP İTALYA

Milliler, çeyrek finali geçmesi halinde yarı finalde İtalya ile mücadele edecek.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında ev sahibi olacak.