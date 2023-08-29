Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde İtalya ile karşılaşacak
Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı geçmesi halinde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.
Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.
YARI FİNALE ÇIKARSA RAKİP İTALYA
Milliler, çeyrek finali geçmesi halinde yarı finalde İtalya ile mücadele edecek.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında ev sahibi olacak.
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