Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde İtalya ile karşılaşacak

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı geçmesi halinde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 23:59
Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde İtalya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

YARI FİNALE ÇIKARSA RAKİP İTALYA 

Milliler, çeyrek finali geçmesi halinde yarı finalde İtalya ile mücadele edecek. 

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında ev sahibi olacak.


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2023 CEV Avrupa Şampiyonası filenin sultanları italya

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