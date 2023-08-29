Filenin Sultanları'nın son 3 sınavı: Yolun sonu kupa!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:23

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:23

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki zaferiyle dünya 1 numarasına yerleşmesinin ardından emin adımlarla Avrupa’nın da en büyüğü olmaya çok yaklaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda fırtına gibi esiyor. Grup aşamasındaki 5 galibiyetle namağlup son 16 turuna yükselen Ay-Yıldızlılar, Belçika engelini de aşıp adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde çarşamba günü TSİ 18.00’de Polonya ile karşılaşacak Sultanlar, Avrupa şampiyonluğuna inanıyor. Ebrar Karakurt, turnuvaya ilişkin, “Önümüzde 3 maç daha var. Umarım şampiyon olabiliriz” dedi.

NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Başantrenör Daniele Santarelli’nin öğrencileri, 28 Haziran’dan bu yana maç kaybetmeyerek önemli bir başarıya imza attı. Ay-Yıldızlılar, kupayı kazandığı Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı son 12 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 4 set verdi.

Millilerde performansıyla öne çıkan isimlerin başında Melissa Vargas geliyor. Başarılı pasör çaprazı toplam 110 sayı üretti. Bunların 12’sini doğrudan servisten alan Vargas, takımın da neşe kaynağı konumunda.