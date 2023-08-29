Filenin Sultanları'nın son 3 sınavı: Yolun sonu kupa!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde 30 Ağustos Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın, Avrupa şampiyonu olmak için 3 maçı kaldı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki zaferiyle dünya 1 numarasına yerleşmesinin ardından emin adımlarla Avrupa’nın da en büyüğü olmaya çok yaklaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda fırtına gibi esiyor. Grup aşamasındaki 5 galibiyetle namağlup son 16 turuna yükselen Ay-Yıldızlılar, Belçika engelini de aşıp adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde çarşamba günü TSİ 18.00’de Polonya ile karşılaşacak Sultanlar, Avrupa şampiyonluğuna inanıyor. Ebrar Karakurt, turnuvaya ilişkin, “Önümüzde 3 maç daha var. Umarım şampiyon olabiliriz” dedi.
NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR
Başantrenör Daniele Santarelli’nin öğrencileri, 28 Haziran’dan bu yana maç kaybetmeyerek önemli bir başarıya imza attı. Ay-Yıldızlılar, kupayı kazandığı Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı son 12 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 4 set verdi.
Millilerde performansıyla öne çıkan isimlerin başında Melissa Vargas geliyor. Başarılı pasör çaprazı toplam 110 sayı üretti. Bunların 12’sini doğrudan servisten alan Vargas, takımın da neşe kaynağı konumunda.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- AKP’nin İstanbul adayı kim olmalı?
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sert mesajlar!
- Japon deprem uzmanından 'Marmara' uyarısı
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Faizden kur vurgunu çıktı