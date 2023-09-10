Danimarka 3 puanı tek golle aldı!
Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Danimarka mücadeleyi 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg attı.
NELSSON FORMA GİYMEDİ
Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Danimarka grupta 13 puana yükseldi. Finlandiya 12 puanda kaldı.
Danimarka gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Finlandiya, Slovenya deplasmanına gidecek.
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