Danimarka, EURO 2024 yolunda Kazakistan'ı rahat geçti!

Galatasaraylı Victor Nelsson'un formasını giydiği Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H grubu 7. hafta mücadelesinde karşılaştığı Beşiktaşlı Bakhtiyar Zaynutdinov'un takımı Kazakistan'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:53
Danimarka, EURO 2024 yolunda Kazakistan'ı rahat geçti!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Danimarka ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Danimarka 3-1 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 36 dakikada Jonas Wind, 45+1'nci ve 48. dakikada Robert Skov kaydetti.

Konuk ekip Kazakistan'ın tek golü 58. dakikada Yan Vorogovskiy'den geldi.

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Galatasaraylı Victor Nelsson, karşılaşmada süre almazken, Kazakistan'da Beşiktaşlı futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov 75 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka, puanını 16'ya yükseltti. Finlandiya ise 12 puanda kalarak EURO 2024 yolunda büyük yara aldı.

Gruptaki puan durumu şu şekilde:

(16) Slovenya (7 Maç)

(16) Danimarka (7 Maç)

(12) Finlandiya (7 Maç)

(12) Kazakistan (7 Maç)

(6) Kuzey İrlanda (7 Maç)

(0) San Marino (7 Maç


Victor Nelsson Bakhtiyar Zaynutdinov Danimarka Kazakistan EURO 2024

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