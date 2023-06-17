Danimarka evinde hata yapmadı!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu karşılaşmasında Danimarka, kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu karşılaşmasında Danimarka ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Danimarka 1-0'lık skorla kazandı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 47. dakikada Jonas Wind kaydetti. Kuzey İrlanda'nın 90+4'te Callum Marshall ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, 90 karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Danimarka gruptaki puanını 6'ya yükseltirken Kuzey İrlanda 3 puanda kaldı.
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