Danimarka, Portekiz'i tek golle mağlup etti
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Danimarka, konuk ettiği Portekiz'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Danimarka, Portekiz'i konuk etti.
Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka, 1-0 kazandı.
Mücadelenin 24. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Rasmus Hojlund, 78. dakikada Danimarka'yı öne geçiren golü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
NELSSON, YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU
Öte yandan Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
RÖVANŞ 23 MART'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Portekiz'de oynanacak.
Turu geçen ekip, yarı finalde İtalya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.
Etiketler: #Danimarka #Portekiz #uefa uluslar ligi
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