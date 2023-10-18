Danimarka San Marino deplasmanında zor kazandı
EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Danimarka deplasmanda San Marino'yu mağlup etti.
EURO 2024 Elemeleri H grubu karşılaşmasında Danimarka deplasmanda konuk olduğu San Marino'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Rasmus Hojlund ve 70. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. San Marino'nun tek golünü 61. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada forma giymedi.
Danimarka bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, San Marino puansız şekilde son sırada yer aldı.
Danimarka bir sonraki karşılaşmada sahasında Slovenya'yı ağırlarken, San Marino deplasmanda Kazakistan'a konuk olacak.
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