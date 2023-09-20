Danimarka'da gündem Galatasaray... 'Kopenhag'ı Türk cehennemi bekliyor'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:32

Güncelleme: 20.09.2023 - 09:32

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasındaki ilk maçına Kopenhag karşısında çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz saat 19.45'te Danimarka ekibini RAMS Park'ta konuk edecek.

Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi Danimarka basını zorlu mücadeleyi manşetlere çıkardı. Danimarka'da Ekstra Bladet, "Kopenhag'ı Türk cehennemi bekliyor" başlığını kullandı. Kopenhag'ın yıldızları Rasmus Falk, Kevin Diks ve Elias Achouri ile yapılan röportaja da haberde yer verildi. Kevin Diks kendilerini bekleyen ateşli atmosferden endişe ile bahsetti.

"TÜRK CEHENNEMİ KOPENHAG'I BEKLİYOR"

Ekstra Bladet, Galatasaray taraftarının Avrupa'da çok meşhur olan bir atmosfere sahip olduğunu okuyucularına aktardı. Haberde "Türk cehennemi Kopenhag'ı bekliyor" başlığına yer verildi.

Haberde, "Eğer Kopenhag ocak ayından sonra Avrupa futbolunda yer alacaksa çarşamba akşamı Galatasaray'ın dehşet verici sahasından puan alması gerekiyor" denildi.

Galatasaray'ın Avrupa'da çok bilinen dehşet verici bir atmosfere sahip olduğu belirtilen haberde "Cadı kazanı. Cehennem. Cennetin krallığı. Yabancı takımlar yeni adıyla RAMS Park'a gittiğinde, atmosferin Avrupa futbolunun sunabileceği en çılgın atmosferlerden biri olduğu her zaman konuşulan bir konudur" ifadeleri kullanıldı.

Kopenhag'ın yıldızları Rasmus Falk, Elias Achouri ve Kevin Diks'le yapılan röportaja da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Her zaman sarı ve kırmızıya bürünen bu stadyumda Türk ultraların aşırı ses seviyesiyle çılgına döndüğü yer burası. Çarşamba akşamı Kopenhag'ı bekleyen de tam olarak budur. Burası büyük bir sahne. Kopenhag'ın defans oyuncusu Kevin Diks, İstanbul'daki maçla ilgili sorduğumuz soruya 'Herkesin olmak istediği yer burası' cevabını verdi. Rasmus Falk ise RAMS Park'ın atmosferinden endişe etmiyor."

"GALATASARAY DAHA BÜYÜK"



Soru: "Buna cadı kazanı desem umarım abartmıyorumdur. Burada puan almanın dışında bazı zorluklar olacak mı?"

Rasmus Falk: "Evet öyle. Ama geçen yıl atmosferin tadını Trabzonspor'da aldık. Daha da fazla tehlike vardı çünkü mesele Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı."

Kevin Diks: "Trabzonspor'daki maç da biraz aynıydı. Ama şurası açık ki Galatasaray daha büyük. Oynamak istediğimiz oyunlar bunlar. Böyle bir deplasman maçında nefret edilmek ve onları susturmak istiyoruz. Galatasaray taraftarları iyi anlamda çılgınlar ve bu gerçekten çok zor ve çetin olacak."

"GALATASARAY DEPLASMANI OYNANMASI EN ZOR MAÇLARDAN BİRİ"



Soru: "Deplasmanda puan alınabilecek en iyi yer İstanbul mu?"

Elias Achouri: "Evet, bu kadar yeter. Manchester United ve Bayern Münih muhtemelen Galatasaray'dan daha iyi, yani evet olabilir. Ama asla bilemeyiz."

Kevin Diks: "Üç takımın da iyi olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Bayern ve United'a karşı maçlar daha büyük olabilir ama Galatasaray deplasmanı oynanması en zor maçlardan biri. Eğer Bayern ve United'a sorarsanız muhtemelen onların da aynı şeyi söyleyecek. Tüm maçları kazanmak istiyoruz, dolayısıyla üç puan alırsak iyi bir başlangıç olur. Ancak daha gidilecek uzun bir yol var. Her şeyin gerçekten mükemmel olması gerekiyor."