Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a Harry Maguire'dan kötü haber

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da İngiliz savunmacı Harry Maguire'ın sakatlığı nedeniyle Bayern Münih maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 18:32
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a Harry Maguire'dan kötü haber
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Manchester United'a kötü bir haber geldi.

Son dönemde sakatlık nedeniyle birçok önemli isimden faydalanamayan İngiliz ekibinde, Harry Maguire bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Harry Maguire

6 İSİMDEN YOKSUN OLACAK

Manchester United'da ayrıca Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Antony ve Jadon Sancho'nun bu Bayern Münih deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Manchester United ile Bayern Münih arasındaki mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.


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