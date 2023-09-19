Kopenhag'dan sakatlık açıklaması... 3 isim Galatasaray maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak Kopenhag, David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 19:54
Kopenhag'dan sakatlık açıklaması... 3 isim Galatasaray maçında yok!
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Kopenhag, bu karşılaşmayla ilgili bir açıklama yaptı.

3 İSİM OYNAMAYACAK

Danimarka temsilcisi, Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıklarken, sakatlıkları süren David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un kadroda yer almayacağını duyurdu.

Galatasaray ile Kopenhag arasındaki mücadele 20 Eylül çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.


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