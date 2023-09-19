Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı!
Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Arnavut ekip SK Skenderbeu'yu 3-0 mağlup etti.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası’ndaki ilk maçında Arnavutluk temsilcisi SK Skenderbeu ile karşılaştı.
Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-16, 25-9, 25-9'luk setlerle 3-0 yendi.
SIRADAKİ RAKİBİ AO MARKOPOULOUS
Galatasaray Daikin ikinci maçında çarşamba günü TSİ 18.30’da, Yunanistan’ın AO Markopoulous takımıyla karşılaşacak.
Balkan Kupası’nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde edecek sarı-kırmızılılar, 32’li finaller turunda Portekiz’in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşecek.
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