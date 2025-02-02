Dans Sporu Türkiye Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşti

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından düzenlenen Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası KSY 2. Etap, USY, Solo Klasman yarışmaları İstanbul'da gerçekleşti.

Dans Sporu Türkiye Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:16

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Dans Sporu Türkiye Şampiyonası, KSY 2. Etap, USY, Solo Klasman yarışmaları İstanbul Green Park Otel Pendik Kongre Salonu'nda yapıldı.

Bine yakın sporcunun katıldığı etap yarışmasını çok sayıda seyirci izledi.

Federasyon Başkanı Barış Korkmaz ve Federasyon başkanvekili Zafer Coşkun, bu tip etkinliklerin dans sporunu yaygınlaştırdığını söylediler.


Etiketler: #Türkiye Dans Sporları Federasyonu #Dans #Dans Sporu Türkiye Şampiyonası
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