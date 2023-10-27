Kayserispor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Yayınlanma: 27.10.2023 - 22:06

Güncelleme: 27.10.2023 - 22:06

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Burak Bekaroğlu'nun kendi ağlarına gönderdiği top ve 47. dakikda Aylton Boa Morte'den geldi. Ev sahibi Hatayspor'un tek golünü ise 68. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 16 puana yükselirken, Hatayspor 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

HATAYSPOR'UN SERİSİ BİTTİ

Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran Hatayspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak iç sahadaki yenilmezlik serisinin sonuna gelmiş oldu.

KAYSERİSPOR SERİYE BAĞLADI

Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Kayserispor, bu hafta da Hatayspor'u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve bu sezon bir ilk yaşadı.