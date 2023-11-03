Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Laik eğitime yine hançer!
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı