Kayserispor, 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 22:21
Kayserispor, 3 puanı tek golle aldı
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Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 

THG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 1-0 kazandı.

Mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mame Thiam attı.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk maçta puan alamadı.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 19 puana yükseltirken, Alanyaspor 10 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


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