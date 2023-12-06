Darüşşafaka, Fransa'da kaybetti
Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Cholet Basket'e deplasmanda 97-86 kaybetti.
Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu.
Cholet kentindeki La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı, soyunma odasına ise 45-39 üstün girdi.
Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyrekte farkı 5 sayıya kadar indirse de son çeyreğe 71-58 geride gittiği karşılaşmadan 97-86 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla yeşil-siyahlılar, C Grubu'ndaki üçüncü mağlubiyetini yaşarken, Cholet Basket üçüncü galibiyetini elde etti.
Darüşşafaka Lassa, gruptaki son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında ile VEF Riga karşılaşacak.
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