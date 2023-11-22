Darüşşafaka, İspanya'dan eli boş döndü

Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Lenovo Tenerife'ye 72-63 mağlup olarak C Grubu'ndaki ikinci yenilgisini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 08:20
Darüşşafaka, İspanya'dan eli boş döndü
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife'ye konuk oldu.

Mücadeleye 5-19 seri ile başlayan Daçka, Kyle Allman'ın kenara gelmesi ile hücumda üretkenlik sorunu yaşadı. Farkı çabuk eriten Tenerife ilk yarıyı 37-33 önde tamamladı.

Temsilcimiz Darüşşafaka ikinci yarıda maçtan kopmadı. Bitime 4:42 kala tabelada 59-60 Daçka üstünlüğü vardı. Son bölümde tecrübesini ortaya koyan ve maçın kontrolünü alan Tenerife, karşılaşmayı 72-63 kazandı.

Tenerife adına Marcelinho Huertas 21 sayı1 ribaund 11 asist ile maçın yıldızı oldu. Dusan Ristic 13 sayı 11 ribaund üretti.

Darüşşafaka Lassa takımında Kyle Allman 11 sayı 3 ribaund 3 asist, David McCormack 10 sayı 4 ribaund 1 asist ile oynadı.

Bu sonuçla Tenerife 4. maçında 3. galibiyetini alırken; Daçka 2 galibiyette kaldı. İki takım arasında olası bir galibiyet eşitliği halinde ikili averaj üstünlüğü Tenerife tarafında yer alıyor.


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