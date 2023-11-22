Darüşşafaka, İspanya'dan eli boş döndü
Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Lenovo Tenerife'ye 72-63 mağlup olarak C Grubu'ndaki ikinci yenilgisini aldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife'ye konuk oldu.
Mücadeleye 5-19 seri ile başlayan Daçka, Kyle Allman'ın kenara gelmesi ile hücumda üretkenlik sorunu yaşadı. Farkı çabuk eriten Tenerife ilk yarıyı 37-33 önde tamamladı.
Temsilcimiz Darüşşafaka ikinci yarıda maçtan kopmadı. Bitime 4:42 kala tabelada 59-60 Daçka üstünlüğü vardı. Son bölümde tecrübesini ortaya koyan ve maçın kontrolünü alan Tenerife, karşılaşmayı 72-63 kazandı.
Tenerife adına Marcelinho Huertas 21 sayı1 ribaund 11 asist ile maçın yıldızı oldu. Dusan Ristic 13 sayı 11 ribaund üretti.
Darüşşafaka Lassa takımında Kyle Allman 11 sayı 3 ribaund 3 asist, David McCormack 10 sayı 4 ribaund 1 asist ile oynadı.
Bu sonuçla Tenerife 4. maçında 3. galibiyetini alırken; Daçka 2 galibiyette kaldı. İki takım arasında olası bir galibiyet eşitliği halinde ikili averaj üstünlüğü Tenerife tarafında yer alıyor.
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