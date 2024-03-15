Darüşşafaka Lassa evinde farklı kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa ağırladığı Reeder Samsunspor'u 108-78 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 108-78 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Rahkman 16, Enes Berkay Taşkıran 18, Berk Demir 7, Muhsin Yaşar 13, Adams 7, Can Korkmaz 13, Arda Ene, Rijad Aydın 14, Bora Yaşar 2, Eren Has 2, Cartlon 14
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Bora Satır 15, Göktuğ Baş 22, Andre Nedim Seylan 12, Mehmet Öngel 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Mehmet Batu Gür, Kaan Mert Dikmen 3, Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 4, Engin Kaan Elbir
1. Periyot: 26-15
Devre: 50-34
3. Periyot: 77-58
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