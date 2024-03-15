Darüşşafaka Lassa evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa ağırladığı Reeder Samsunspor'u 108-78 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 20:29
Darüşşafaka Lassa evinde farklı kazandı
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 108-78 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 2, Rahkman 16, Enes Berkay Taşkıran 18, Berk Demir 7, Muhsin Yaşar 13, Adams 7, Can Korkmaz 13, Arda Ene, Rijad Aydın 14, Bora Yaşar 2, Eren Has 2, Cartlon 14

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Bora Satır 15, Göktuğ Baş 22, Andre Nedim Seylan 12, Mehmet Öngel 6, Muhammed Doğan Şenli 6, Mehmet Batu Gür, Kaan Mert Dikmen 3, Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 4, Engin Kaan Elbir

1. Periyot: 26-15

Devre: 50-34

3. Periyot: 77-58


Darüşşafaka Lassa haberleri Reeder Samsunspor haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!
Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’
Her hafta potaya giriyordu, bu hafta çıkamadı: '7 sene sonra buraya geldim iyi ki geldim...'

Her hafta potaya giriyordu, bu hafta çıkamadı: '7 sene sonra buraya geldim iyi ki geldim...'
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!
Kız çocuklarına sakal takıldı

Kız çocuklarına sakal takıldı
Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi

Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi