Darüşşafaka Lassa evinde mağlup
Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa sahasında ağırladığı Cholet Basket'e 91-80 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Fransa'nın Cholet Basket takımına 91-80 mağlup oldu.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya)
Darüşşafaka Lassa: Allman 13, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 3, Timma 14, McCormack 8, Abdur-Rahkman 14, Can Korkmaz 14, Jones 5, Muhsin Yaşar 6, Pandi
Cholet Basket: Blakes 5, Sako 4, Jones 10, Goudou-Sinha 17, Hruban 16, De Sousa, Ayayi 13, Nzekwesi 14, Salaun 9, Campbell 3
1. Periyot: 18-26
Devre: 42-46
3. Periyot: 56-70
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