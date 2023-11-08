Darüşşafaka Lassa evinde mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa sahasında ağırladığı Cholet Basket'e 91-80 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:32
Darüşşafaka Lassa evinde mağlup
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Fransa'nın Cholet Basket takımına 91-80 mağlup oldu.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Darüşşafaka Lassa: Allman 13, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 3, Timma 14, McCormack 8, Abdur-Rahkman 14, Can Korkmaz 14, Jones 5, Muhsin Yaşar 6, Pandi

Cholet Basket: Blakes 5, Sako 4, Jones 10, Goudou-Sinha 17, Hruban 16, De Sousa, Ayayi 13, Nzekwesi 14, Salaun 9, Campbell 3

1. Periyot: 18-26

Devre: 42-46

3. Periyot: 56-70


Darüşşafaka Lassa Cholet Basket basketbol şampiyonlar ligi

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