Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Cluj Napoca'ya mağlup oldu
Darüşşafaka, , FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine 66-60 yenildi.
BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci periyotta daha etkili bir mücadele sergileyen U-BT Cluj Napoca soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodunu da 53-47 üstün geçen Rumen ekibi, salondan 66-60 galip ayrıldı.
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