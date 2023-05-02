David Beckham, yıllar sonra hastalığını itiraf etti

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:59

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:12

İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham yıllardır herkesten gizlediği hastalığını açıkladı.

GOAL'de yer alan habere göre David Beckham, uzun yıllardır 'Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)' hastalığıyla mücadele ediyor.

Yakında yayınlanacak bir belgeselde konuşan İngiliz eski yıldız, rahatsızlığı nedeniyle eşyaları düz veya çiftler halinde tuttuğunu dile getirdi. Ayrıca gece ailesi uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını ve eşyaları düzelttiğini itiraf etti.

David Beckham & Victoria Beckham

"EŞİM HİÇ MEMNUN DEĞİL"

Eşinin de kendisinin bu davranışından memnun olmadığını söyleyen David Beckham, "O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse eşimin bile bu davranışımdan memnun olduğunu söyleyemem. Sabahları evde aşağı kata inmekten nefret ediyorum. Çünkü alt katta ortalıkta bardaklar, tabaklar ve kaseler oluyor. Her bir mumu temizlemek için etrafta dolaşmak da oldukça yorucu" ifadelerini kullandı.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR?

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur. Obsesyon, yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur.