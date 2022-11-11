David Beckham Katar'daki görevi nedeniyle LGBTQ+ liderinden eleştiri aldı

11 Kasım 2022 Cuma, 12:09

İngiltere milli futbol takımının eski kaptanı David Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar için ücretli elçilik görevini kabul etti. LGBTQ+ topluluğu Three Lions Pride'ın lideri Di Cunningham, David Beckham'ın bu kararını eleştiri yağmuruna tuttu.

Mirror gazetesinin haberine göre, LGBTQ+ topluluğu, David Beckham'ın ücretli elçilik kararı için "hayal kırıklığına uğradık" açıklaması yaptı.

Di Cunningham, "Hayal kırıklığına uğradık çünkü LGBTQ+ topluluğu David Beckham'ı büyük bir müttefik olarak baş tacı ediyordu. Dünya Kupası için elçilik görevi yapacak olması inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı" dedi.

Cunningham, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Katar Yüksek Komitesi'nin LGBTQ+ kişiler için verdiği güvenceyi de inandırıcı bulmadığını söyledi.

Cunningham, "Güvende olacağımıza, hoş karşılanacağımıza dair bir tür robotik ısrar var. Ancak bunlar ispatlanmış değil" dedi.

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'da, erkekler arasındaki "cinsel davranış" şeriat kuralları gereği suç sayılıyor. Katar Dünya Kupası elçisi Khalid Salman, verdiği bir röportajda eşcinselliği "zihindeki hasar" olarak nitelendirdi.

İngiliz spor basını, Beckham'ın Katar'da futbolun yüzü olmak için Katar ile on yıllık bir anlaşma imzaladığını ve anlaşmanın yaklaşık 175 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.