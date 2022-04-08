David Beckham'dan Mesut Özil'e teklif

08 Nisan 2022 Cuma, 18:14

Amerika Birleşik Devletleri MLS takımlarından Inter Miami, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etmek istiyor.

İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; sezon sonu Gonzalo Higuain'in futbolu bırakması nedeniyle yeni bir yıldız arayan Inter Miami, rotasını Mesut Özil'e çevirdi. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmayı çok isteyen ABD takımı, transferde de en istekli takım olarak göze çarpıyor.

Daha önce ABD'de oynamaya sıcak bakacağını dile getiren Mesut Özil için Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham'ın özellikle temasa geçeceği de belirtildi.

2018 yılında kurulan Inter Miami'nin teknik direktörlüğünü Phil Neville yapıyor. Kadrosunda Kieran Gibbs, DeAndre Yedlin, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain gibi isimler olan Inter Miami, 5 haftası geride kalan MLS'te 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alıyor.