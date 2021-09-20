David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk maçına çıktı
İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına ABD'de çıktı.
İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına ABD'de çıktı.
Babası gibi profesyonel futbolcu olmayı seçen ve sağ kanatta görev alan 19 yaşındaki Romeo Beckham, ABD 3. Lig ekiplerinden Fort Lauderdale takımında ilk kez forma giydi.
David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin rezerv takımı Fort Lauderdale ile South Georgia Tormenta arasında 2-2 sona eren maça ilk 11'de başlayarak iyi bir performans sergileyen Romeo, 79. dakikada ise oyundan alındı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duygularını aktaran Romeo Beckham, "İlk profesyonel maçıma çıktığım için çok mutluyum. İkinci karşılaşmaya şimdiden odaklandım." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- Kritik karar öncesi dolar/TL kuru sıçradı!