David Jensen İstanbulspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:12
David Jensen İstanbulspor'da!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu.

David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.


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