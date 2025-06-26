Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kartal, David Jurasek için transfer teklifinde bulunacak. Peki, David Jurasek kimdir? Beşiktaş'ın istediği David Jurasek kaç yaşında, nereli? David Jurasek hangi takımlarda oynadı?





DAVID JURASEK KİMDİR?

David Jurasek, 7 Ağustos 2000'de dünyaya geldi. Primeira Liga kulübü Benfica'dan kiralık olarak Bundesliga kulübü TSG Hoffenheim'da sol bek olarak oynayan Çek profesyonel futbolcudur.

DAVID JURASEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jurasek futbol kariyerine Dolní Němčí akademisinde başladı. Daha sonra Slovácko'ya ve ardından Zbrojovka Brno'ya transfer oldu. Zbrojovka Brno formasıyla ilk profesyonel maçına 1 Temmuz 2020'de Dukla Prag ile 0-0 berabere kaldı ve son dakikada Ondřej Vaněk'in yerine oyuna girdi. 21 Ağustos 2021'de Jurásek, Çek Birinci Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Teplice'ye karşı 3-1 kazanılan maçta ilk 11'de yer aldı. 10 Şubat 2022'de, 15 lig maçında bir gol ve iki gol pası atan Slavia Prag , Jurásek ve Mladá Boleslav'dan takım arkadaşı Daniel Fila'nın kulübe imza attığını ve ikilinin Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Jurásek, 10 Temmuz 2023'te Portekiz ekibi Benfica ile toplam 14 milyon €'luk bir anlaşma ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Serbest kalma maddesi 80 milyon € olarak belirlendi. 22 Ocak 2024'te Benfica, Jurásek'i sezon sonuna kadar Bundesliga kulübü TSG Hoffenheim'a kiralık olarak gönderdi ; satın alma opsiyonunun 11 milyon € olduğu bildiriliyor ve bu rakam eklentilerle 12 milyon €'ya çıkabilir.