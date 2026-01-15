Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta özellikle sol bek transferi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak listeye Norveçli sol bek David Wolfe'u da eklediği iddia edildi. Peki, David Wolfe kimdir? David Wolfe kaç yaşında, nereli? Beşiktaş David Wolfe'u mu transfer edecek?

DAVID WOLFE KİMDİR?

David Møller Wolfe 23 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Norveç milli takımında sol bek veya sol kanat bek olarak oynayan Norveçli profesyonel futbolcudur.

DAVID WOLFE'UN KARİYERİ VE HAYATI

Wolfe, kariyerine Bergen Nord'da başladı ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarında A takımda oynadıktan sonra 2019 yazında SK Brann'ın genç takımına katıldı. Aynı yıl Norveç genç milli takımında da forma giydi. 2020 yılında Wolfe, tüm sezon boyunca Åsane'ye kiralandı. 2021 yılında Brann ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

22 Mayıs 2023'te Hollanda kulübü AZ Alkmaar ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

2 Ağustos 2025'te Wolfe, Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ile 10 milyon Euro artı 2,1 milyon Euro ek ödeme içeren beş yıllık bir sözleşme imzaladı.