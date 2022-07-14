Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi bir sezon daha kiraladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi 1 sezon daha kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Davide Biraschi'yi 1 sezon daha kiraladık." denildi.
Süper Lig'de ocak ayından itibaren kırmızı-siyahlı formayı terleten 28 yaşındaki stoper, ligde 14, Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada oynadı.
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