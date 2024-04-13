Davinson Sanchez için flaş gelişme!
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperin temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.
Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.
Davinson Sanchez'in adı daha önce İtalya'dan Napoli ile anılmıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'da bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki Davinson Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sarı kırmızılı takım, Kolombiyalı stoperi 9.50 milyon euroya Tottenham'dan transfer etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- 'Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum'
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga!
- Hizbullah'tan askeri üsse füze!