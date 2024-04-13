Davinson Sanchez için flaş gelişme!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperin temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 20:23
Davinson Sanchez için flaş gelişme!
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Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.

Davinson Sanchez'in adı daha önce İtalya'dan Napoli ile anılmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'da bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki Davinson Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sarı kırmızılı takım, Kolombiyalı stoperi 9.50 milyon euroya Tottenham'dan transfer etmişti. 


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