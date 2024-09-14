Davinson Sanchez: "Şampiyonluk daha önemli"

Yayınlanma: 14.09.2024 - 23:23

Güncelleme: 14.09.2024 - 23:23

Galatasaray'ın Rizespor maçında ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Davinson yaptığı açıklamada, "Bu akşam iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir performans sergiledik. O kadar gol attık ama gol yemememizde önemliydi." dedi.

Kolombiyalı savunmacı ayrıca, "Bütün oyuncular bu kulüp için mücadele ediyor. Amacımız şampiyon olmak. Bütün oyuncular hoca için değerli. Bir sakatlık geçirdim ve iyileşerek döndüm. Tüm oyuncularla birlikte alacağımız şampiyonluk daha önemli." diye konuştu.